Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 08:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Bursa'da hava şartları deniz ulaşımı etkiledi. BUDO iptal edilen seferlerle ilgili açıklama yaptı.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) -İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) ve saat 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Etiketler: Deniz Otobüsü
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