Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 17:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Düzce'de balıkçılar 250 ton palamut avladı
[Fotograf: DHA]
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçılar, avladıkları 250 ton palamutla limana döndü.
Batı Karadeniz’in önemli liman bölgelerinden Akçakoca'da, balıkçıların bol miktarda palamut yakalaması sevindirdi. Akçakoca'da avlanan balıkçılar, limana 250 ton palamutla döndü.
Sinop, İstanbul, Samsun, Trabzon ve Ordu'dan Karadeniz’e açılan balıkçılar, teknelerini palamutla doldurdu.
Balıkçı Mehmet Bakırcı, “Ben 15 yıldır balıkçılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Bu yıl palamut bolluğu Akçakoca'da bulunuyor. Bereketli bir av sezonu yaşıyoruz. Kasasını 250-300 liradan satıyoruz. Bu yıl palamut bolluğu yaşayacağız” diye konuştu.
Etiketler: Düzce Balıkçılık
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