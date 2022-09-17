Batı Karadeniz’in önemli liman bölgelerinden Akçakoca'da, balıkçıların bol miktarda palamut yakalaması sevindirdi. Akçakoca'da avlanan balıkçılar, limana 250 ton palamutla döndü.

Sinop, İstanbul, Samsun, Trabzon ve Ordu'dan Karadeniz’e açılan balıkçılar, teknelerini palamutla doldurdu.

Balıkçı Mehmet Bakırcı, “Ben 15 yıldır balıkçılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Bu yıl palamut bolluğu Akçakoca'da bulunuyor. Bereketli bir av sezonu yaşıyoruz. Kasasını 250-300 liradan satıyoruz. Bu yıl palamut bolluğu yaşayacağız” diye konuştu.