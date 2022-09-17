Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda otomobil bariyere çarptı: 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Çayırova geçişinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Otoyolun Şekerpınar gişeler mevkisinde S.K. idaresindeki otomobil bariyere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü S.K. ile araçtaki A.K, E.K, N.T, İ.K. ile İ.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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