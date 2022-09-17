Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 15:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İçi öğrenci dolu servis alev aldı: Panik anları kamerada
[Fotograf: İHA]
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde içi öğrenci dolu servisin motor kısmında çıkan yangın panik oluşturdu. Öğrencilerin servisten kaçıştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Okçular Mahallesi Yulaflı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, içi öğrenci dolu olan servis seyir halindeyken arızalandı.
Sürücüsünün durdurduğu aracın motor kısmından biranda dumanlar yükselmeye başladı. Aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden öğrenciler panik yaşadı.
O anlar ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayda yaralananın olmadığı öğrenildi.
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