Okçular Mahallesi Yulaflı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, içi öğrenci dolu olan servis seyir halindeyken arızalandı.

Sürücüsünün durdurduğu aracın motor kısmından biranda dumanlar yükselmeye başladı. Aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden öğrenciler panik yaşadı.

O anlar ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayda yaralananın olmadığı öğrenildi.