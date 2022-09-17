Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
3. Dönem yeminli mali müşavirlik sınavları 3-12 Aralık'ta yapılacak
[Fotograf: AA]
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın üçüncü dönem yeminli mali müşavirlik sınavının 3-12 Aralık'ta Ankara'da yapılacağını açıkladı.
TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sınavlara ilk kez katılacakların 19 Eylül-10 Ekim, tekrar katılacakların 17 Ekim-7 Kasım'da başvurmaları gerekiyor.
İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adaylarda 10 Ekim 2022 itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları şartı aranıyor.
Adaylar, ön başvurularını TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden yapabilecekler.
Etiketler: Ankara
Son Haberler
- 16:13
- 16:04
- 16:02
- 15:48
- 15:39
Sıradaki Haber
Bisikletiyle hafif ticari araca çarpan 2 çocuk yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz