Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bisikletiyle hafif ticari araca çarpan 2 çocuk yaralandı
[Fotograf: AA]
Bilecik'te bisikletle dolaşan çocuklar hafif ticari araca çarptı. Kaza sonucu 2 çocuk yaralandı.
İsmetpaşa Mahallesi İbrahimbey Caddesi'nde Selahattin B. idaresindeki hafif ticari araca karşı yönden gelen 13 yaşındaki Eren M'nin kullandığı bisiklet çarptı.
Kazada, çarpmanın etkisiyle bisikletten savrulan Erem M. ile arkasındaki 8 yaşındaki Yiğit M. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Bilecik Trafik Kazası
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