İsmetpaşa Mahallesi İbrahimbey Caddesi'nde Selahattin B. idaresindeki hafif ticari araca karşı yönden gelen 13 yaşındaki Eren M'nin kullandığı bisiklet çarptı.

Kazada, çarpmanın etkisiyle bisikletten savrulan Erem M. ile arkasındaki 8 yaşındaki Yiğit M. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.