İlçenin kırsal Akhisar Mahallesi civarında Afyonkarahisar il sınırı yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce 7 arazöz ile ekipler sevk edildi.

Söndürme çalışmasına havadan helikopterle destek veriliyor.

Ekipler, rüzgarın da etkili olduğu alanda alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor