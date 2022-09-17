Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 13:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çocuklar kutulara saklanarak çevredekilere şaka yaptı
[Fotograf: İHA]
Bursa'nın İznik ilçesinde bir market önünde bırakılan boş kutulara saklanan 2 ilkokul öğrencisi çevredekilere şaka yaptı.
İznik’in en işlek caddesi olan Kılıçaslan Caddesinde bir süpermarket önüne bırakılan boş kutuların içerisine girip saklanan iki minik ilkokul öğrencisi, kutuların içerisinden aniden fırlayıp yaptıkları şaka ile yoldan gelen vatandaşları korkuttu.
Önce korkan sonra gülmeye başlayan vatandaşlar ortaya renkli görüntüler ortaya çıkardı.
O anlar yolun karşısındaki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. tarafından beğenildi.
Etiketler: Bursa
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