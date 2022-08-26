Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 20:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Düşerek yaralanan korucu helikopterle hastaneye kaldırıldı
[Fotograf: İHA]
Tunceli kırsalında, intikal esnasında 2 metre yükseklikten düşen güvenlik korucusu, askeri helikopterle Erzincan’daki hastaneye kaldırıldı.
Bugün akşam saatlerinde, Tunceli kırsalında yürütülen intikalde yüksekten düşen güvenlik korucusu Kürşat A. yaralandı.
Yaralı güvenlik korucusu askeri helikoptere alınarak Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na götürüldü. Burada hazır bekletilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan güvenlik korucusunun sağlık durumu iyi.
Etiketler: Tunceli
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