Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 18:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı
[Fotograf: AA]
Eskişehir'de öğleden sonra başlayan sağanak etkili oldu. Bazı ev ve iş yerlerinin giriş kısımlarını su bastı.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, tıkanan rögarlar esnaf ve vatandaşlar tarafından açılmaya çalışıldı.
Şirintepe, Çamlıca ve Batıkent mahallelerinde de bazı ev ve iş yerlerinin giriş kısımlarını su bastı.
Çamlıca Mahallesi Panayır Sokak'ta bir minibüs, sağanak sebebiyle yolun bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kaldı. Araç, çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yağış nedeniyle hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları da meydana geldi.
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