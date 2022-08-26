Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 16:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Cadde ortasında drift yapıp kazaya neden oldu, ehliyetine el konuldu
[Fotograf: İHA]
Karaman’da kullandığı otomobil ile cadde ortasında drift yapan ve kazaya neden olan alkollü sürücüye 11 bin 836 lira para ceza verildi, ehliyetine el konuldu.
Karaman’da 1. İstasyon Caddesi'nde bir sürücü cadde ortasında kullandığı otomobil ile drift yaptı, kazaya neden oldu. O sırada caddedeki diğer araçlar da beklemek zorunda kaldı.
Otomobilin drift yaptığı, çevredeki vatandaşlar tarafından polise bildirildi.
Polis ekipleri, akollü olduğu belirlenen sürücüyü yakaladı, ehliyetine el konuldu ve 11 bin 836 lira para cezası kesildi.
Etiketler: Karaman Trafik Trafik Kazası
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