Karaman’da 1. İstasyon Caddesi'nde bir sürücü cadde ortasında kullandığı otomobil ile drift yaptı, kazaya neden oldu. O sırada caddedeki diğer araçlar da beklemek zorunda kaldı.

Otomobilin drift yaptığı, çevredeki vatandaşlar tarafından polise bildirildi.

Polis ekipleri, akollü olduğu belirlenen sürücüyü yakaladı, ehliyetine el konuldu ve 11 bin 836 lira para cezası kesildi.