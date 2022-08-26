Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 17:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karakola topallayarak giren dilenci koşarak çıktı
[Fotograf: İHA]
Düzce'de vatandaşların duygularını istismar ederek para toplayan dilenci zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Dilencinin üzerinden 896 lira para çıktı. Karakola topallayarak giren dilenci çıkışta koştu.
Düzce-Akçakoca karayolunda trafik ışıklarında ‘Bir Babanın Feryadı’ başlıklı gazete kupürü ve ayağına taktığı aparat ile engelli görüntüsü vererek duygu sömürüsü yapan dilencinin engelli olmadığı belirlendi.
Sahte dilencinin üzerinden çıkan gazete kupüründeki babanın da kendisi olmadığı incelemeler sonucunda ortaya çıktı.
[Fotoğraf: İHA]
Zabıta Karakoluna götürülen sahte engelli dilenci, uzun uğraşlar sonucu ayağındaki aparatı çıkararak zabıtaya teslim etti. Sahte dilenci topallayarak girdiği karakoldan ise koşarak çıktı.
Üstünden 896 lira çıktı
Karabük'ten Düzce'ye giderek insanların iyi niyetlerini suistimal sahte dilenciye Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uygulandı.
[Fotoğraf: İHA]
Üzerinden çıkan 896 TL paralara da kamulaştırılmak üzere el konuldu.
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