Düzce-Akçakoca karayolunda trafik ışıklarında ‘Bir Babanın Feryadı’ başlıklı gazete kupürü ve ayağına taktığı aparat ile engelli görüntüsü vererek duygu sömürüsü yapan dilencinin engelli olmadığı belirlendi.

Sahte dilencinin üzerinden çıkan gazete kupüründeki babanın da kendisi olmadığı incelemeler sonucunda ortaya çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Zabıta Karakoluna götürülen sahte engelli dilenci, uzun uğraşlar sonucu ayağındaki aparatı çıkararak zabıtaya teslim etti. Sahte dilenci topallayarak girdiği karakoldan ise koşarak çıktı.

Üstünden 896 lira çıktı

Karabük'ten Düzce'ye giderek insanların iyi niyetlerini suistimal sahte dilenciye Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uygulandı.

[Fotoğraf: İHA]

Üzerinden çıkan 896 TL paralara da kamulaştırılmak üzere el konuldu.