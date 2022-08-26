Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da bir kişi eşini ve yeğenini öldürdü, kızını yaraladı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Gaziosmanpaşa'da Korkut G. isimli kişi, eşini silahla öldürdükten sonra kızını yaraladı. Korkut G., daha sonra da yeğeninin evine giderek onu öldürdü.
Sarıgöl Mahallesi'nde Korkut G. dün gece eşi Sevtap Akbacı ve kızı Muazzez G'ye tabancayla ateş açtı. Akbacı olay yerinde hayatını kaybederken, kızı yaralandı.
Korkut G. daha sonra evine gittiği yeğeni Sinan Özfidan'ı da aynı tabancayla öldürdü.
Sevtap Akbacı ve Sinan Özfidan'ın cesetleri olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Muazzez G'nin tedavisi sürüyor.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Korkut G'nin yakalanması için başlattı.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 15:52
- 15:48
- 15:45
- 15:31
- 15:33
Sıradaki Haber
Tatili biten gurbetçiler dönüş yolunda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz