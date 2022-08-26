Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Drift yaparken yol kenarına devrildi: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde drift yapan sürücünün aracı yol kenarına devrildi. Araçtaki 2 çocuk yaralandı.
S.A.B'nin trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek "drift" yaptığı otomobil, Fevzi Çakmak Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarına düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ile motosikletli trafik polisi ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan 13 yaşındaki C.J.Ç. ve 17 yaşındaki G.P. yaralandı. Sağlık ekibince Fethiye Devlet hastanesine kaldırılan yaralı çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, ehliyeti 2 ay geri alınan aday sürücüye 9 bin 556 lira para cezası uyguladı. Otomobil de 2 ay trafikten men edildi.
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