Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 20:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada
[Fotograf: AA]
İstanbul'da kapalı kasa bir minibüsün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanları tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi.
Sağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak seyreden ambulans, önünde ilerleyen ve yol vermeyen kapalı kasa minibüsten kornaya basarak yol istedi.
Minibüsün sürücüsü, ambulans şoförünün ısrarına rağmen yol vermedi.
Ambulansta bulunan 112 Acil Sağlık çalışanı, bu anları cep telefonuyla kaydetti.
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