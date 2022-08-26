Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 19:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Turist aile çocuğunu otobüste unuttu
[Fotograf: DHA]
Antalya'da yabancı uyruklu turist aile, halk otobüsünde cep telefonuyla oyun oynayan çocuklarını unutup araçtan indi. Ailesini göremeyince panik yaşayan çocuk, kısa sürede ailesine teslim edildi.
Aksu ilçesi Kundu bölgesinden kent merkezine giden Nihat Güleç yönetimindeki belediye otobüsüne, 8 kişilik yabancı uyruklu tatilci aile bindi.
Şehir merkezine gelindiğinde aile, otobüsten inip yürümeye başladı. Otobüste cep telefonuyla oynayan çocuk ise ailesinin olmadığını fark edince ağlamaya başladı.
Güleç, çocuğu görebileceği bir koltuğa oturtarak sakinleştirdi.
Belediyeye haber verildi
Çocuğun yanlarında olmadığını fark eden aile çevredekilerden yardım istedi.
Durum belediyeye haber verilince otobüsteki çevrim içi kameradan çocuğun durumuna bakıldı. Belediye ekipleri, şoföre ulaşıp çocuğu indirmemesini söyledi.
Otobüsün olduğu yere yönlendirilen belediye ekipleri, çocuğu alıp ailesine teslim etti.
Etiketler: Antalya
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