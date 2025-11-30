Çok Bulutlu 11.9ºC Ankara
Türkiye
DHA 30.11.2025 13:41

Düşen uçakta şehit olan askerin bebeği dünyaya geldi

Gürcistan’da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Samsunlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un eşi Seda Altıok doğum yaptı. Dünyaya gelen bebeğe, babası Altıok’un göreve gitmeden önce verilmesini istediği ‘Gökçe’ adı konuldu.

Düşen uçakta şehit olan askerin bebeği dünyaya geldi

Gürcistan’da Türk Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Samsunlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un eşi Seda Altıok, bir kız bebek dünyaya getirdi.

Bebeğe, babası Emre Altıok’un şehit olduğu göreve gitmeden önce verilmesini istediği ‘Gökçe’ adı konuldu.

Babasından "emanetin emanetimdir" paylaşımı

Şehidin babası İsa Altıok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ey oğul, emanetin emanetimdir. Vatana, devletime hayırlı evlat olarak sizleri nasıl yetiştirdiysem, emanetini de aynı şekilde yetiştireceğiz. Baban” ifadelerini kullandı.

Düşen uçakta şehit olan askerin bebeği dünyaya geldi

Samsun Şehit Bebek
