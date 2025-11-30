Çok Bulutlu 11.6ºC Ankara
AA 30.11.2025 12:36

18 ilde siber operasyonlarda 162 şüpheli tutuklandı

Siber suçlarla mücadele kapsamında 5 gündür yürütülen operasyonlarda 346 şüpheli gözaltına alındı. 18 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 162'si tutuklandı.

18 ilde siber operasyonlarda 162 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından 5 gündür süren operasyonlarda 346 zanlının gözaltına alındığını bildirerek, bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi siber suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellediklerini belirtti.

"Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik 18 il merkezli düzenlenen operasyonlar sonucu yakalanan 162 şüphelinin tutuklandığını, 80 şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım danışmanlığı, ürün satışı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları ve müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Adana, Aksaray, Ankara, Bursa, Denizli, Edirne, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Uşak ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı."

Yaklaşık 35 milyon lira değerinde araç ve dijital materyal ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu yaklaşık 35 milyon lira değerinde 10 araç, 3 tarla, bir ev ve bir dükkan ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu belirterek, "Bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'mizi arayın. Biz gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.

