İHA 15.03.2026 10:39

Karadeniz'in zorlu yollarında yerli taksi: Togg

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Mehmet Sabri Kara, Togg T10F model aracını taksiye dönüştürerek yolcu taşımaya başladı. Elektrikli taksi hem vatandaşların hem turistlerin ilgisini çekiyor.

Karadeniz'in zorlu coğrafyasında yıllardır direksiyon sallayan taksici Mehmet Sabri Kara, araç tercihiyle dikkat çekti. Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaşayan ve uzun yıllardır taksicilik yapan Kara, son araç değişiminde Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u tercih etti.

Yeni aldığı sıfır kilometre Togg T10F model aracını sarı renge kaplatan Kara, otomobiline taksi tabelası ve taksimetre de taktırarak Karadeniz'de elektrikli taksi dönemini başlattı.

Dik rampaları, virajlı yolları ve değişken hava şartlarıyla bilinen bölgede elektrikli otomobille taksicilik yapmaya başlayan Kara, kısa sürede hem vatandaşların hem de turistlerin ilgisini çekti.

Geçimini turizm taşımacılığıyla sağlayan Kara, özellikle Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de yolcu taşıyor. Elektrikli taksiyi gören yerli ve yabancı turistler hem aracı inceliyor hem de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

"Türkiye'de T10F modelini ilk kez ben taksi yaptım"

Karadeniz'in sarp yollarında sessizce ilerleyen elektrikli taksinin sahibi Mehmet Sabri Kara, "Uzungöl'de dünyaca ünlü arabamızı kullanıyorum. Yerli ve milli olduğu için Togg'u tercih ettim. Daha önceden niyetim vardı ancak menzilinin artmasını bekledim. Şimdilik menzille alakalı bir sıkıntı yaşamadım. Taksiye binenlerin ilk anda ekran hoşuna gidiyor. Araç ile fotoğraf çektirmek istiyorlar. Araca bindikten sonra tekrar arayan yolcular da oluyor. Vatandaşa iyi bir hizmet oluyor. Türkiye'de T10F modelini ilk kez ben taksi yaptım. Araca karşı soğuk olan insanlar vardı aracı tanıyınca daha sıcak bakmaya başladı. Konfor çok iyi. Burada insanların araca bakış açısı değişti. Ses yok, teknoloji çok ileride. Yolcunun rahatlığı çok değişti. Taksi durağına gelip ben özellikle Togg ile gitmek istiyorum diyenler oluyor" dedi.

