Tırın şarampole yuvarlandığı anlar kamerada

Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye istikametinde O.Ö. idaresindeki tır yolda ilerlediği sırada, şoför yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otoyolda ters dönen tır, sağ şeride geçti. Bu sırada sağ şeritte ilerleyen otomobille karşı karşıya gelen tır ardından şarampole yuvarlandı. Otomobil sürücüsü ise frene basarak ölümden kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şarampole yuvarlanan tır şoförü O.Ö., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tır şoförünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. tırın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaza anı kamerada

Diğer yandan, tırın otoyolda savrularak ters döndüğü anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde

Tırın, sağ şeride geçtiği ve bu sırada sağ şeritte ilerleyen otomobille karşı karşıya geldiği anlar görülüyor. Otomobil sürücüsü frene basarak ölümden kurtulurken, tır şarampole yuvarlanıyor.