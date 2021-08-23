Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 19:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Durdurulan araçtan 50 düzensiz göçmen çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan bir araçtan 50 düzensiz göçmen çıktı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta 50 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı suçu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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