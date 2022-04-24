Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 23:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Durdurulan araçtan 28 kilogram esrar çıktı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te polis ekiplerince durdurulan araçta 28 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında bir aracı durdurdu.
Dedektör köpeğin de yardımıyla yapılan aramada 28 kilogram kubar esrar ele geçirilirken araçtaki bir kişi gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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