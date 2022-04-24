Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 22:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüs devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde 2 kişinin öldüğü belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü ve 10 düzensiz göçmen, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Araç sürücüsü tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.
Etiketler: Ağrı Düzensiz Göçmenler Trafik Kazası
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