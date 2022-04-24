Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 21:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Patlayan klima motoru yangına neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te bir evde klima motorunun patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kilis'te Ebu Cemil'e ait dairenin balkonunda bulunan klima motoru henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Patlama sırasında çıkan yangın balkonu sardı.
Sesi duyan bina sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın evde hasara neden oldu.
Son Haberler
- 22:01
- 22:01
- 21:43
- 21:32
- 21:20
Sıradaki Haber
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz