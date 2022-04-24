Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 19:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sarıyer'de İETT otobüsü 15 araca çarptı: 4 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Sarıyer'de şoförü indikten sonra hareket eden İETT otobüsü, 15 araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tatar caddesi İstinye yokuşunda, İETT otobüsünün hararet yapması üzerine şoför araçtan inerek motoru kontrol etmek istedi.
Ancak iddiaya göre şoförün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle hareket eden otobüs, 15 araca çarptı.
4 kişi yaralandı
Boş olduğu belirtilen İETT otobüsünün neden olduğu zincirleme kazada 4 kişi yaralanırken, otobüste ve çarptığı araçlarda hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ve itfaiye görevlileri yolun açılması için çalışma başlattı.
Etiketler: İETT Trafik Kazası
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