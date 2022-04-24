Kazım Dirik Mahallesi'nde sahibi tarafından ağızlıksız ve tasmasız gezdirilen pitbull cinsi köpek, parka gelen bir vatandaşın Sibirya kurdu cinsi köpeğine saldırdı.

Saldırıya uğrayan köpeğin sahipleri korku dolu anlar yaşadı.

Yaralı köpek veterinere götürüldü

Vatandaşarın müdahale etmesi sonucu pitbullun bıraktığı köpek, gerekli tedaviler için veterinere götürüldü. Pitbull cinsi köpek ise basketbol sahası içerisine kapatıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Aliağa Belediyesi ekipleri, saldırgan köpeği barınağa götürdü.

Olay yerine gelen polisler köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı.