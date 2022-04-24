Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 18:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tasmasız gezdirilen pitbull, köpeğe saldırdı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir’in Aliağa ilçesinde tasmasız gezdirilen pitbull cinsi köpek, parkta sahibi tarafından gezdirilen köpeğe saldırdı. Olayda yaralanan köpek tedavi altına alınırken, saldırgan köpek ise barınağa götürüldü.
Kazım Dirik Mahallesi'nde sahibi tarafından ağızlıksız ve tasmasız gezdirilen pitbull cinsi köpek, parka gelen bir vatandaşın Sibirya kurdu cinsi köpeğine saldırdı.
Saldırıya uğrayan köpeğin sahipleri korku dolu anlar yaşadı.
Yaralı köpek veterinere götürüldü
Vatandaşarın müdahale etmesi sonucu pitbullun bıraktığı köpek, gerekli tedaviler için veterinere götürüldü. Pitbull cinsi köpek ise basketbol sahası içerisine kapatıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Aliağa Belediyesi ekipleri, saldırgan köpeği barınağa götürdü.
Olay yerine gelen polisler köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı.
Etiketler: Köpek Pitbull Sokak Hayvanları
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