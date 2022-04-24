Haya Yaylası'nda aç kalan ayılar, boş evlere girerek yiyecek aradı.

Karların erimesiyle yaylaya çıkan vatandaşlar, evlerini talan eden ayılarla karşılaştı.

Gördükleri manzara karşısında panik olan vatandaşlar, ayıların bölgeden uzaklaşmasının ardından evlerine girebildi.

"Evlerin camlarını kırdılar"

Evlerinin ayılar tarafından talan edildiğini söyleyen Hayri Okumuş, "Demir parmaklık taktığımız yerin camını kırdılar, diğer pencereleri kırarak içeri girdiler ve yiyecek aradılar. Her tarafı dağıtıp pencereden çıktılar" dedi.