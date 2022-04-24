Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 17:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aç kalan ayılar yayladaki evlerde yiyecek aradı
[Fotoğraf: İHA]
Rize'nin İkizdere ilçesinde aç kalan ayılar, yayladaki evlere girerek yiyecek aradı. Vatandaşlarla karşılaşmaları sonucu bölgeden uzaklaşan ayılar, çok sayıda eve maddi hasar verdi.
Haya Yaylası'nda aç kalan ayılar, boş evlere girerek yiyecek aradı.
Karların erimesiyle yaylaya çıkan vatandaşlar, evlerini talan eden ayılarla karşılaştı.
Gördükleri manzara karşısında panik olan vatandaşlar, ayıların bölgeden uzaklaşmasının ardından evlerine girebildi.
"Evlerin camlarını kırdılar"
Evlerinin ayılar tarafından talan edildiğini söyleyen Hayri Okumuş, "Demir parmaklık taktığımız yerin camını kırdılar, diğer pencereleri kırarak içeri girdiler ve yiyecek aradılar. Her tarafı dağıtıp pencereden çıktılar" dedi.
Son Haberler
- 18:06
- 18:09
- 17:51
- 17:40
- 17:31
Sıradaki Haber
Balıkesir'de inşaat kazısında çok sayıda içi boş el bombası bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz