Samsun'da yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Atakum ilçesinde bir otele düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen Yiğit G., Cemre K., Aykut S. ve Onurcan K. gözaltına alındı.

Otel odasında yapılan aramada, 6 paket halinde toplam 132 gram uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, iki adet tabanca fişeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 10 lira para ele geçirildi.

Şüphelilerden Yiğit G., Cemre K. ve Aykut S. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı, Onurcan K. ise adli kontrol şartıyla ile serbest bırakıldı.