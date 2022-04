Çanakkale Savaşları sırasında 3. Kolordu'nun "silah tamirhanesi" olarak da kullanılan kalenin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yıl dönümü dolayısıyla kente gelen yabancı ülkelerin temsilcileri de katıldı.

Açılışın ardından aynı alanda iftar programı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iftara katılanlara teşekkür ederken, Hristiyanların Paskalya Bayramı'nı kutladı.

Yaşanan savaşlar, salgınlar, iklim değişikliği, kıtlık ve doğal afetler nedeniyle insanların trajediler yaşadığını aktaran Ersoy, ancak hiçbir zaman umutsuzluğa kapılma lükslerinin bulunmadığını söyledi.

Acılar ne denli büyük olursa olsun ayakta kalmak, o acıların bir an önce dinmesi için tüm imkanları seferber etmek ve bir daha tekrarlanmamaları için var güçle çalışmak zorunda olduklarını kaydeden Ersoy, "Ancak en önemlisi eğer başarmak istiyorsak ben değil biz olmalıyız" dedi.

"Bu güzel sofra, gönül ocağından bir parçadır"

Milletlere, inançlara, kültürlere değil insana odaklanmaları gerektiğini dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

"Bugün bizleri bir araya getiren bu güzel sofra, Türkiye dediğimiz büyük mutfağın gönül ocağından bir parçadır. Medeniyetimizin üzerinde yükseldiği değerler sayesindedir ki yüzyıllar boyunca her ulustan, her dinden, her renk ve kültürden insanın korkmadan, umutla ve güvenle yönünü çevirdiği bu topraklar bugün de evinden, ülkesinden kopmak zorunda kalmış milyonlarca insanı bağrına basmaktadır. Orta Doğu'dan, Afrika'dan, Asya ve Avrupa’dan bunca farklı insanın ortak noktası olmak ise bizim ayrıcalığımız ve mutluluğumuzdur."

Kimsenin mecbur olmadığı müddetçe evini, sevdiklerini geride bırakmayacağını ve yabancı olduğu topraklarda yeni baştan bir hayat kurmayı tecrübe etmek istemeyeceğini dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Herkes yaşamak ister, sevdikleri ve çocukları yaşasın ister. Yaşamak herkesin hakkıdır ve bu hakkına sımsıkı tutunduğu için kimseyi suçlayamayız. Hakkını elinden alamayız, diline, dinine, milletine göre yaşamına değer biçemeyiz. Her can aynı derecede kıymetlidir, önemlidir. Lütfen bu açık gerçeğe sahip çıkalım ve yaşama tutunmaya çalışanların elini tutacak merhamete, cesarete sahip olalım."

"Çözüm adaletsizliği ortadan kaldırmak"

Ersoy, ülkeler arasında ekonomiden sosyal imkanlara kadar birçok başlıkta büyük adaletsizlik ve dengesizlikler olduğunu söyledi.

Dünyanın bir ucundan diğerine varlık ve yokluk arasında uçurumların büyük olduğunu belirten Ersoy, şunları ifade etti:

"Dün ve bugün tek yapabildiğimiz bu uçurumun sebep olduğu sorunları ve süreçleri yönetmeye çalışmaktır. Ancak bu geçici çözümden başka bir şey değildir. Eninde sonunda cevaplar tükenecek, yollar tıkanacaktır. Mutlak çözüm ise adaletsizliği ortadan kaldırmak, herkesin refah içinde yaşadığı, sürdürülebilir küresel kalkınmanın tesis edildiği bir dünya için omuz omuza ve samimiyetle çaba göstermektir. Unutmayın, açlıktan ölen, korku ve çaresizlikten ağlayan çocukların olmadığı bir dünyada yediğimiz her lokma daha lezzetli, attığımız her kahkaha daha samimi ve yaşadığımız mutluluklar daha gerçek olacaktır. Bilin ki en değerli bilimsel keşfimizi bütün çocukların aynı kalitede eğitim alabildiği, bilgiye erişebildiği sistemi bulduğumuz zaman gerçekleştirmiş olacağız. Tedavi yöntemlerini ve ilaçları, parası olanlara değil, hasta olanlara sunmak için geliştirmeye başladığımızda salgınlara karşı güvende olacağız. Uzayın değil önyargılarımızın sınırlarını aşabilirsek insanlığa yeni ufuklar açacağız."

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da restorasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu topraklar bize ecdadın emaneti. Bu mübarek ramazan akşamında birlik beraberlik içinde misafirlerimizle Çanakkale'de bulunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de ecdat yadigarı Bigalı Kalesi'ni uzun bir restorasyon sürecinin ardından açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet ayrıca müze konseptindeki kaleyi gezerek incelemelerde bulundu.

Açılış ve iftar programına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Meka Whaitiri, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jurgen Schulz, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Jamal Khokhar, Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq ile yurt içi ve yurt dışından davetliler katıldı.

Bigalı Kalesi

Çanakkale Savaşları sırasında 3. Kolordu'nun "silah tamirhanesi" olarak kullanılan 200 yıllık Bigalı Kalesi'nde, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca gerçekleştirilen restorasyon süreci tamamlandı.

Sultan Üçüncü Selim döneminde 1807'de yapımına başlanan ve 1822'de İkinci Mahmud zamanında tamamlanan Bigalı Kalesi, dünya harp tarihine geçen Çanakkale Savaşları sırasında stratejik işlev gördü.

Restorasyon çalışmaları kapsamında, zamanla hasar gören duvarlar yenilendi, zeminde de temizlik çalışması yapıldı. Yıkılmış veya zarar görmüş bölümler orijinaline uygun yenilenen kale, bundan sonraki süreçte müze konseptiyle ziyaretçilerini ağırlayacak.