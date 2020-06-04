Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM Otoyolu Kandıra gişeleri mevkisinde şüpheli bulduğu bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 57 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, araçta bulunan F.Ö. ise gözaltına alındı.