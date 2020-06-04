Haber Giriş: Kaynak: DHA
Durdurulan araçta 57 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli TEM Otoyolu’nda durdurulan bir araçta yapılan aramada, 57 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM Otoyolu Kandıra gişeleri mevkisinde şüpheli bulduğu bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 57 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, araçta bulunan F.Ö. ise gözaltına alındı.
Etiketler: uyuşturucu operasyon gözaltıSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 12:24
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