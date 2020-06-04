İlçedeki Murat Nehri'nin yan kolu olan Ledız Deresi üzerinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından korunma amacıyla dere boyunda kurulan 1700 metre uzunluğunda demir korkuluklar çalındı. Olaya tepki gösteren ilçe sakinlerinden Necmettin Erdem, yetkililere seslenerek sorumluların bulunmasını istedi. Erdem, "Devlet bizim bu derenin olduğu bölgeye milyonlarca yatırım yaptı. Korkuluk demirlerinin yapılması bizim için çok iyi oldu. Ama ne yazık ki bu demir korkuluklar çalındı. Bunca yapılan masrafa yazık oldu. Sorumluların yakalanmasını istiyoruz. Bu bölgeye güvenlik kamerası yerleştirilmesi gerekiyor." dedi.