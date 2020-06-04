Devriyeye ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapıldı.



Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin tamamlandığı belirtildi.



Daha önceki açıklamalarda devriyelere ilişkin fotoğraflar yayımlanırken bu kez video görüntü de paylaşıldı.

TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/GHHMA7H7jA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2020