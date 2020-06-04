Haber Giriş: Kaynak: AA
İdlib'de 15'inci devriye tamamlandı
[Fotoğraf: AA]
Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.
Devriyeye ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapıldı.
Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin tamamlandığı belirtildi.
Daha önceki açıklamalarda devriyelere ilişkin fotoğraflar yayımlanırken bu kez video görüntü de paylaşıldı.
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/GHHMA7H7jA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2020
Etiketler: msb idlib 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara DevriyesiSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 12:33
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