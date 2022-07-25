Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamacada 2 polis aracına çarptı
Manisa'da, uygulama noktasından kaçan kamyonet sürücüsü, kovalamaca sırasında 2 polis aracına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı.
Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı Uncubozköy Kavşağı'nda uygulama yapan trafik ekipleri, plakası belirtilmeyen kamyoneti durdurmak istedi.
İhtara uymayarak kaçan kamyonet sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.
Takip sırasında çarptığı 2 polis otosunda hasara neden olan sürücüsü kaçtı.
Ekipler, kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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