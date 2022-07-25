Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mersin'de dün başlayan orman yangınına müdahale sürüyor
[Fotograf: İHA]
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde dün ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeye karadan ulaşımın zor olmasından dolayı ekipler zorluk çekiyor.
Dün akşam saatlerinde Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi Topaşır mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edilirken, bölgeye karadan ulaşımın zor olmasından dolayı ekipler zorluk çekiyor.
[Fotoğraf: İHA]
Yangına havadan helikopterlerle müdahale devam ederken, karadan da ekipler yangına ulaşmaya çalışıyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Mersin Orman Yangını
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