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'Dur' ihtarına uymayan motosikletliye 2 bin 253 lira para cezası kesildi
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da "dur" ihtarına uymayarak motosikleti polisin üzerine süren sürücü yakalandı. Ehliyetine daha önce el konulduğu ortaya çıkan zanlıya çeşitli kural ihlallerinden 2 bin 253 lira para cezası kesildi.
İstanbul Fatih'te uygulama polislerinin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
2 bin 253 lira para cezası kesildi
Şüphelinin, daha önce sürücü belgesine el konulduğu ortaya çıktı.
Çeşitli kural ihlallerinden hakkında işlem yapılan motosikletliye toplam 2 bin 253 lira para cezası uygulandı.
Polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, daha önce de, arkadaşlarıyla makas atıp, motoru tek teker üzerinde kullandığı görüntüleri sosyal medyada yayınlamıştı.
Polis, o görüntülere yansıyan arkadaşlarından birini daha yakaladı.
Ona da yine çeşitli kural ihlallerinden 552 lira para cezası kesti.
2 zanlıyla ilgili başlatılan adli süreç devam ediyor.
Etiketler: motosiklet makas atan sürücüSon Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 16:08
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