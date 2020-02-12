İstanbul Fatih'te uygulama polislerinin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

2 bin 253 lira para cezası kesildi

Şüphelinin, daha önce sürücü belgesine el konulduğu ortaya çıktı.

Çeşitli kural ihlallerinden hakkında işlem yapılan motosikletliye toplam 2 bin 253 lira para cezası uygulandı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, daha önce de, arkadaşlarıyla makas atıp, motoru tek teker üzerinde kullandığı görüntüleri sosyal medyada yayınlamıştı.

Polis, o görüntülere yansıyan arkadaşlarından birini daha yakaladı.

Ona da yine çeşitli kural ihlallerinden 552 lira para cezası kesti.

2 zanlıyla ilgili başlatılan adli süreç devam ediyor.

