Haber Giriş: Kaynak: İHA
'Dur' ihtarına uymadı, motosikletini polislerin üzerine sürdü
[Fotoğraf: İHA]
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde makas atarak ilerleyen motosikletli, uygulama yapan polislerin "dur" ihtarına uymayarak motosikleti üzerlerine sürüp kaçtı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bir motosikletli, araçların arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü.
Motosikletli sürücü, uygulama yapan polis ekiplerinin “dur” ihtarına da uymayarak motosikleti polislerin üzerlerine sürdü.
Trafiği ve polislerin canını tehlikeye atan motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Etiketler: polis motosiklet 15 Temmuz Şehitler KöprüsüSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 11:46
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