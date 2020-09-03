1994 yılında şehrin merkezindeki Trabzon Bulvarı'nda, Kahramanmaraş Valiliği'nin yanına yapılan Özel İdare İş Merkezi, kısa sürede kentin simgesi oldu.

Şehrin birçok noktasından görülen, merkezde insanların adres tarif ederken kullandıkları ilk yol olan ve Kahramanmaraşlıların 'Sarı bina' dedikleri iş merkezi, özellikle mimari yapısıyla dikkat çekiyor.

Binanın ön cephesinin büyük bir bölümü boş ve direklerden oluşuyor. Öyle ki arama motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası' yazılınca binanın fotoğrafları çıkıyor.

"Bakan Kurum da destek verdi"

Onikişubat ve Dulkadiroğlu kaymakamlıklarının yanı sıra birçok iş yerinin de bulunduğu bina, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın bir zamanda yıkılacak ve yerine şehir meydanı yapılacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehir meydanı projesini ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 22 Kasım 2019'da kente yaptığı ziyarette gündeme getirmiş, Kurum'a projesini anlatmıştı.

Bakan Kurum'un da destek vermesiyle Hayrettin Güngör, şehir meydanı projesini hızlandırdı ve son olarak Onikişubat Belediyesi ile Dulkadiroğlu Belediyesi'nin meclis toplantılarında şehir meydanı projesi hakkında bilgi verdi.

"Kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz"

Güngör, projeyi en kısa sürede hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi:

"Şehrimizin geleceği, vatandaşlarımızın refahı için tüm ekiplerimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Ortaya koymayı planladığımız projelerimizi siz değerli meclis üyelerimizle şehrimizdeki sivil toplum kuruluşlarımızla istişare ediyoruz. Bu kapsamda ortaya çıkan projelerimiz var. İnşallah bu projeleri kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz."