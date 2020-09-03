Haber Giriş: Kaynak: AA
Köpek kulübesinde 6 kilo 874 gram esrar bulundu
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda köpek kulübesine gizlenmiş 6 kilo 874 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çemberlitaş köyündeki evde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.
Narkötik kepeği ile arama yapıldı
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeğiyle arama yaptı.
Aramada evdeki köpek kulübesiyle saman balyaları arasına gizlenmiş 6 kilo 874 gram esrar, bir tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
M.C, C.Ş. ve K.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Adıyaman uyuşturucu operasyonSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 15:55
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