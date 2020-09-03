Haber Giriş: Kaynak: DHA
Avcılar'da metrobüs yangını, yolcular tahliye edildi
[Fotoğraf: DHA]
Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne giden metrobüsün arka tarafında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Esenyurt'taki Saadetdere Metrobüs Durağı'na yaklaşan metrobüsün arka tarafından dumanlar yükselmeye başladı.
Bunun üzerine metrobüs sürücüsü durağın 100 metre kadar ilerisinde durarak, yolculardan en kısa sürede metrobüsü terk etmelerini istedi.
Yolcular panik içerisinde araçtan inerek durağa doğru giderken, itfaiyeden yardım istendi.
Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, arka tarafındaki motorundan dumanlar yükselen metrobüse müdahale ederek yangını söndürdü.
Araç, daha sonra çağrılan bir çekici ile bölgeden alındı.
Etiketler: metrobüs yangını İstanbulSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 15:31
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