Haber Giriş: Kaynak: AA
Halk otobüsü Kurtköy Gişeleri'ne çarptı: 24 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Kurtköy Gişelerinde halk otobüsünün kaza yapması sonucu ilk belirlemeye göre 24 kişi yaralandı.
E-3 Sabiha Gökçen-4. Levent seferini yapan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen halk otobüsü, kontrolden çıkarak Kurtköy Gişelerinde direğe çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemeye göre 24 kişi yaralandı.
İtfaiye ve sağlık ekiplerince otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Etiketler: TEM otoyolu pendik otobüs kazası Kurtköy GişeleriSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 17:54
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