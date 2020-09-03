E-3 Sabiha Gökçen-4. Levent seferini yapan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen halk otobüsü, kontrolden çıkarak Kurtköy Gişelerinde direğe çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemeye göre 24 kişi yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.