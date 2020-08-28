Türkiye son yıllarda enerji alanında büyük yatırımlara imza atıyor.

Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi tamamlandığında dünyanın en büyük gaz deposu olacak.

Tesis yerin 1400 metre altında bulunuyor

Tesisin ilk fazı için inşaat 2011 yılında başladı. Yerin 1400 metre derinliğindeki tuzlar tatlı suyla eritildi, kaverna adı verilen 12 suni mağara oluşturuldu. O mağaralarda konutlardaki yıllık doğalgaz tüketim ihtiyacının yüzde 12'si depolanabiliyor.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Burada rezervlerinden çıkan doğal gazlar, burada tuz mağaralarının açılması suretiyle tekraren Aksaray'daki tesislerde depolanıyor. İlerleyen zamanlarda da kullanılmak üzere bu depolardan temin ediliyor" dedi.

Tesisin kapasitesi 4 kat artacak

Tesiste başlatılan genişletme çalışmaları devam ediyor. Tesisin günlük 20 milyon metreküplük şebeke besleme kapasitesi, 4 katına çıkarılacak. 5,4 milyar metreküp doğalgaz depolara aktarılabilecek.

Genişletme projesinin tamamlanmasıyla, Türkiye'deki doğalgaz tüketiminin günlük yüzde 30'unu karşılamış olacak.

