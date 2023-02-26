Akhisar-Gördes karayolu Dingiller Mahallesi mevkiinde, düğün törenine katılmak için Akhisar'dan Gördes istikametine gitmekte olan Halil İbrahim Yavuz yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen A.Y yönetimindeki tır kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan otomobil sürücüsü Halil İbrahim Yavuz olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan otomobilde yolcu konumunda bulunan E.Y. ve F.Y.'nin yaralandığı bildirildi.

Durumlarının ağır olduğu öğrenilen yaralılar ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken tır sürücüsü A.Y, gözaltına alındı.