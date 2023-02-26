Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Acil polikliniğinde tartıştığı kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
Edirne'de Keşan Devlet Hastanesi Acil Polikliniği'nin bekleme salonunda çıkan kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.
Keşan Devlet Hastanesi'nde çıkan kavgada N.K, E.Ö'ye bıçak çekti.
İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, kavgayı sonlandırdı. Kavgada E.Ö, sağ elinden hafif şekilde yaralandı.
Gözaltına alınan N.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Edirne
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