Pınarbaşı Sokak ile 7052 Sokak kesişiminde Yusuf T. yönetimindeki otomobil ile ehliyetsiz sürücü İsmail H.'nin kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.

Savrulan hafif ticari araç kaldırımda bekleyen Mustafa G., Emine Ö. ile bir kız çocuğuna çarptı. Aracın arka kapısının açılması soncu da 2 kişi yola düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü Yusuf T. ile yayalar Mustafa G., Emine Ö. ve kimliği henüz tespit edilemeyen kız çocuğu sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Mustafa G. ile Emine Ö.'nün hayati tehlikesi bulunuyor. Araçtan düşen iki kişi ise kazayı yara almadan atlattı.