Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 03:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dorsesi üst geçide çarpan hafriyat kamyonu devrildi
[Fotograf: DHA]
İstanbul TEM Otoyolu'nda açılan dorsesi üst geçide çarpan hafriyat kamyonu devrildi.
Ankara istikametine giden E.S.A. idaresindeki hafriyat kamyonunun açılan dorsesi Ispartakule mevkiindeki üst geçide çarptı.
Çarpmanın ardından devrilen kamyonun sürücüsü, kazayı yara almadan atlatırken, kamyondaki hafriyat yola saçıldı.
İhbar üzerine olay yerine Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi.
Bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, kamyonun çekilmesi ve yolun temizlenmesinden sonra normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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