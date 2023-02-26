Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 01:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'de otomobil bariyere saplandı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Kadıköy'de yol ayırımındaki bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İstanbul 1. Çevre Yolu Kadıköy Hasanpaşa yol ayrımında bir otomobil bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi araç içinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartılan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İstanbul 1. Çevre Yolu Kadıköy istikametinden trafik yoğunluğu oluştu. Aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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