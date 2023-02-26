Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 01:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı
[Fotoğraf: Arşiv]
Düzce'de motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Uğur S. idaresindeki plakasız motosiklet, İstanbul Caddesi mevkiinde Soner A. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan Muhammet Ali Ş. ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Etiketler: Düzce Trafik Kazası
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