Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 05:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antakya Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Samandağ ilçesine 3,25 kilometre mesafede 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.26'da Antakya Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, Hatay'ın Samandağ ilçesine 3,25 kilometre mesafede ve yerin 13,29 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 26, 2023
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Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Akdeniz - Antakya Körfezi - [03.25 km] Samandağ (Hatay)
Tarih:2023-02-26
Saat:05:26:29 TSİ
Enlem:36.076 N
Boylam:35.926 E
Derinlik:13.29 km
Detay:https://t.co/E7Tm5dZlYV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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