Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Horoz dövüştüren 16 kişiye 64 bin 880 lira ceza
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde horoz dövüşü yaptırırken suçüstü yakalanan 16 kişiye 64 bin 880 lira idari para cezası uygulandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir ikametin ön kısmında bulunan kulübede horoz dövüşü yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.
Adrese düzenlenen operasyonda, horoz dövüşü yaptıran 16 kişi suçüstü yakalandı.
Operasyonda yakalanan kişilere, Kabahatler Kanunu kapsamında 64 bin 880 lira idari ceza kesildi.
Ayrıca, horoz sahipleri ve ikamet sahibi hakkında da adli soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trabzon
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