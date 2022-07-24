Haber Giriş: 24 Temmuz 2022 Pazar 21:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düğün yemeğinden zehirlenen 78 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotograf: TRT Haber]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, düğün salonunda ikram edilen yemekten zehirlendiği değerlendirilen 78 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğüne katılanlardan 78'i verilen yemekten yedikten sonra rahatsızlandı.
Bazı vatandaşlar özel araçlarıyla diğerleri de ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
Etiketler: Gıda Zehirlenmesi Bursa
Sıradaki Haber
Manisa ve Kütahya'da orman yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz